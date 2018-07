Sporting apresenta queixa à FIFA contra Gelson e Atlético de Madrid

Lusa Comentários 27 Jul, 2018, 15:47 / atualizado em 27 Jul, 2018, 15:58 | Sporting

Em comunicado divulgado no site oficial, o Sporting informa que o conselho de administração da SAD "deliberou, por unanimidade, apresentar uma participação na FIFA com pedido indemnizatório ao atleta e ao clube [Atlético de Madrid], e pedido de aplicação de sanções desportivas a ambos".

O Sporting repudiou o modo de atuar do Atlético, vice-campeão espanhol e vencedor da Liga Europa, na sequência do anúncio da contratação por cinco épocas do extremo - que rescindiu unilateralmente com o clube `leonino`, alegando justa causa -, feito na quarta-feira.

Gelson, de 23 anos, foi um dos nove jogadores que rescindiram unilateralmente com o Sporting na sequência das agressões de que foram alvo na Academia de Alcochete, dos quais três já tinham sido contratados por outros clubes: Rui Patrício (Wolverhampton), Podence (Olympiacos) e William Carvalho (Betis).