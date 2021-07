Sporting arranca defesa do título de campeão da I Liga com receção ao Vizela

Depois de terem conquistado o campeonato pela 19.ª vez, 19 anos após o último cetro, em 2001/02, os ‘leões’ vão apadrinhar o regresso à elite 36 anos depois dos minhotos, segundos colocados da II Liga em 2020/21, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Esse duelo acontece no fim de semana de 07 e 08 de agosto, uma semana depois de o Sporting abrir a nova época com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Sporting de Braga, vencedor da Taça de Portugal, no Estádio Municipal de Aveiro.



Os ‘arsenalistas’ foram quartos classificados na I Liga da época passada e deslocam-se ao Marítimo na jornada inaugural de 2021/22, enquanto o FC Porto, vice-líder, recebe o Belenenses SAD e o Benfica, que fechou o pódio em 2020/21, visita o Moreirense.



A estreia das ‘águias’ será intercalada com a participação na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, cujo adversário será sorteado em 19 de julho, em Nyon, na Suíça, sabendo que os jogos das duas mãos estão marcados para 03 ou 04 e 10 de agosto.



Igual calendarização tem o Paços de Ferreira, quinto classificado na última temporada, que começa o campeonato com uma receção ao Famalicão, a meio dos embates da terceira pré-eliminatória da nova Liga Conferência Europa, em 05 e 12 de agosto.



O também ‘europeu’ Santa Clara, sexto em 2020/21, visita o Tondela, logo depois de enfrentar os macedónios do Shkupi ou os kosovares do Llapi em 22 e 29 de julho, na segunda ronda preliminar da mais jovem competição de clubes do futebol europeu.



Antes da I Liga, Paços de Ferreira e Santa Clara estarão na segunda fase da Taça da Liga, em 31 de julho e 01 de agosto, com os nortenhos a receberem Tondela ou Gil Vicente e os insulares a visitarem Desportivo de Chaves ou Farense, da II Liga.



Já os restantes emblemas primodivisionários e secundários, com a exceção de pacenses e açorianos, mas também de Sporting, FC Porto, Benfica e Sporting de Braga e das equipas B de ‘dragões’ e ‘águias’, disputam a primeira eliminatória em 25 de julho.



Numa jornada inaugural que contempla ainda os jogos Gil Vicente-Boavista e Vitória de Guimarães-Portimonense, o promovido Arouca assinala o regresso à I Liga quatro anos depois com uma receção ao campeão da II Liga Estoril-Praia, ausente desde 2017/18.



Quanto à 34.ª e última ronda do campeonato, cuja chave do sorteio foi a número 685587, o Sporting recebe o Santa Clara e o FC Porto defronta em casa o Estoril-Praia, ao passo que o Benfica joga em Paços de Ferreira e o Sporting de Braga acaba em Famalicão.



A 88.ª edição da I Liga inicia no fim de semana de 07 e 08 de agosto e termina entre 14 e 15 de maio de 2022, com os dois jogos do ‘play-off’ entre o 16.º classificado do escalão principal e o terceiro colocado da II Liga previstos para 21 e 29 de maio, respetivamente.