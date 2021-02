Sporting arranca preparação para o ‘clássico’ com FC Porto ainda sem Paulinho

O avançado, de 28 anos, contratado no ‘mercado de inverno’ ao Sporting de Braga, é baixa praticamente certa para o encontro com os ‘dragões’, depois de já ter falhado o jogo com o Portimonense (vitória por 2-0), devido a uma lesão no tendão da coxa esquerda.



No treino de hoje, realizado na academia de Alcochete, que marcou o arranque na preparação para o ‘clássico’, depois de o plantel ter folgado na segunda-feira, o treinador Rúben Amorim contou com todo o grupo, à exceção de Paulinho.



A equipa ‘leonina’, que é líder da I Liga e visita no sábado o FC Porto, segundo classificado, a 10 pontos de distância, num jogo com início às 20h30, tem nova sessão de treino agendada para quarta-feira, a partir das 10h00.