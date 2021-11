Sporting assume liderança na Liga Europeia de andebol

Com este resultado, o Sporting soma agora seis pontos, mais um do que os segundos classificados, os macedónios do Pelister, que venceram os húngaros do Tatabanya (33-20), e os franceses do Nimes, que empataram com os suíços do Kadetten (25-25).



Com o início de jogo muito dividido, a formação grega esteve praticamente sempre à frente do marcador, exceção feita entre o minuto 16 e 21, depois do golo de Francisco Tavares ter colocado o Sporting a vencer (9-8).



Contudo, Evangelos Arampatzis, ao fazer o 11-12, voltou a colocar os gregos na condição de vencedores beneficiando dos erros técnicos dos 'leões' nas transições para o ataque,



A magra vantagem de um golo (14-15) ao intervalo era o espelho do que foi o primeiro tempo, em que nenhuma das equipas se superiorizou verdadeiramente à outra. Se de um lado Jens Schongarth, com cinco golos, era o ‘abono de família’ do Sporting, do outro Ingacio Jiménez, com quatro, era o sustento dos gregos.



O início da segunda parte foi em tudo igual aos primeiros 30 minutos, contudo, aos 35, os ‘leões’ começaram a arriscar o 7x0, num sinal claro de que queriam criar dificuldades ao adversário.



Aos 38, curiosamente o ‘responsável’ pela reviravolta na primeira parte, Francisco Tavares bisou, o primeiro golo foi através de um livre de sete metros, e colocou o Sporting a vencer, posição consolidada pouco depois com o remate de Martim Costa a fazer o 21-19.



O AEK amedrontou-se, recuou as linhas, mas não conseguiu fazer frente ao pendor ofensivo do Sporting e sofreu de rajada outros três golos.



No ‘time out’ imediatamente pedido, o treinador Dimitris Dimitroulias procurou corrigir os erros, o AEK conseguiu reduzir para um golo de diferença (25-24), voltando a incerteza do resultado a pairar no pavilhão João Rocha, mas a expulsão de Ignacio Jimenez, aos 49, deixou os ‘leões’ em superioridade numérica, altura em que voltaram a ter uma almofada de dois golos.



O apoio dos adeptos leoninos, ao somar-se à excelente exibição do guarda-redes Yassine Belkaeid, que tinha rendido Manuel Gaspar ao intervalo, deixava claro que o triunfo ia ficar em Alvalade valendo ainda o poste esquerdo da baliza do Sporting a segurar o triunfo no último segundo (31-30).



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – AEK de Atenas, 31-30.



Ao intervalo: 14-15.







Sob a arbitragem dos espanhóis Javier Alevarez Mata e Yon Bustamante Lopez, as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (31): Manuel Gaspar, Edmilson Araújo, Natan Diaz (2), Jonas Tidemand (2), Francisco Tavares (7), Jens Schongarth (8) e Josep Ortiz. Jogaram ainda: Yassine Belkaeid, Francisco Costa (1), André José, Carlos Ruesga (4), Salvador Salvador, Erekele Arsevanashvili (1), Mamadou Gassama (1), Duarte Seixas e Martim Costa (5).



Treinador: Ricardo Costa.



- AEK de Atenas (30): Petros Boukovinas, Dimitros Tziras, Chistopodoulos Mylonas (6), Ignacio Jimenez (5), Anastasios Papadionysiou (2), Cristian Garcia (5) e Abderrahim Barriah. Jogaram ainda: Goran Adjenlic, Evangelos Arampatzis (4), Efthimios Iliopoulos (1), Constantinos Kotsionis (3), Nikolaos Dikaioulias (1) e Ioannis Kalomoiros (3).



Treinador: Dimitris Dimitroulias.







Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.