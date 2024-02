Sporting - Atalanta marcado para 6 de março

Antes do sorteio, e tendo em conta o facto de o Benfica jogar também em casa na primeira mão, em 7 de março, e ter prioridade, por ser o atual campeão nacional, o embate caseiro dos ‘leões’ ficou previamente marcado para 5 de março, pelas 17:45.



Mas, tendo em conta o facto de jogar em 29 de fevereiro a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal com o Benfica e de ter a receção ao Farense no fim de semana seguinte, o Sporting solicitou à UEFA que o jogo se realizasse em 6 de março.



Com a concordância da Atalanta e também da PSP, a UEFA acabou por dar ‘luz verde’ ao pedido dos ‘leões’, que, assim, defrontam o Farense, para a 24.ª ronda da I Liga, em 3 de março e são anfitriões dos italianos três dias depois.



O encontro da segunda mão dos oitavos de final está marcado para 14 de março, em Bérgamo, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).



Por seu lado, o Benfica recebe os escoceses do Rangers em 7 de março, pelas 20:00, e desloca-se a Glasgow uma semana depois, em 14, num embate com início às 17:45.