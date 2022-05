Sporting bate FC Porto e apura-se para a final da Taça de basquetebol

Os 'leões', que chegaram ao intervalo a vencer por 32-31, conquistaram as duas últimas Taças e procuram o seu oitavo troféu.



No domingo, na sua 12.ª final, o Sporting vai defrontar o vencedor do encontro entre o Benfica e o Vitória de Guimarães.