Sporting brilha em Londres e elimina Arsenal

O Arsenal chegou à vantagem por Granit Xhaka numa recarga.





Após o intervalo tudo foi diferente. O Sporting instalou-se na área londrina e teve o seu momento alto protagonizado por Pote, que marcou o 1-1 num lance do "fundo da rua", com a bola a sobrevoar o guarda-redes adversário e a entrar com todas as medidas na baliza dos "gunners". Um golo enorme de Pedro Gonçalves. Marcus Edwards ainda podia ter feito o 2-1, mas pemitiu a defesa do guardião Ramsdale.





O Arsenal acordou e foi mais rápido sobre a bola, deixando os "leões" mais defensivos até ao final do tempo regulamentar.



No prolongamento, registo para um lance em que os líderes da Premier League atiraram uma bola ao poste da baliza de Adán. Nas grandes penalidades, a arte e a sorte jogaram a favor do Sporting, com Adán, muito seguro neste jogo, a defender o penálti de Martinelli e a garantir a oportunidade a Nuno Santos de concretizar a eliminação do Arsenal, com o 6-4 final, (1-1, aos 90). Segue-se os quartos de final para o Sporting.