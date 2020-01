Sporting chama guarda-redes Vasco Gaspar ao treino na preparação para o Bonfim

Na preparação para a visita de sábado ao Vitória de Setúbal (20:30), os ‘leões’ contaram ainda no treino com Pedro Mendes, cuja inscrição já foi oficializada na Liga, depois de na primeira fase do campeonato ter jogado nos sub-23.



Em relação a Renan Ribeiro, o clube informou que o brasileiro, à semelhança dos últimos dias, continua a “recuperar da lesão” e dividiu-se entre o ginásio e o relvado.



Na sexta-feira, a equipa volta a treinar, em sessão à porta fechada, e após a qual o treinador Silas fará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, da 16.ª jornada da I Liga.



O Vitória de Setúbal pediu o adiamento do jogo com os ‘leões’, devido a um surto gripal no plantel, mas o Sporting rejeitou o pedido, alegando uma sobrecarga no calendário.



“A data indicada pelo Vitória como alternativa surge num momento em que o Sporting vem de um jogo em Braga, depois de receber o Benfica, jogar a ‘final four’ da Taça da Liga, em Braga, e receber o Marítimo (...). Posteriormente à data proposta, existe a receção ao Portimonense, seguida de uma deslocação ao terreno do Rio Ave. A semana seguinte será de competições europeias”, justificaram os ‘leões’.