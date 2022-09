Sporting com melhor valor de sempre em volume de negócios na época 2021/22

De acordo com Relatório e Contas enviado pelo clube lisboeta à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, houve um resultado líquido positivo de 25 ME, naquele que foi o terceiro melhor de sempre, e o melhor resultado operacional sem transações de jogadores numa só época (12 ME).



A presença na fase de grupos da edição passada da prova ‘milionária’ correspondeu a 45,9 ME, aos quais se juntam mais 9,6 ME pela passagem do clube aos oitavos de final pela segunda vez na história.



Além disso, houve uma recuperação da receita ao nível da bilheteira de 17,2 ME, face à abertura dos estádios e, consequentemente, a possibilidade de lotar o recinto desde outubro de 2021, contrastando “enormemente com o valor nulo no período homólogo onde todos os jogos foram realizados à porta fechada”, devido à covid-19.



Neste capítulo, o jogo com o Manchester City, referente aos 'oitavos' da Liga dos Campeões de 2021/22, constituiu um novo recorde de 1,5 ME.



Na área do ‘merchandising’, que engloba lojas físicas, online e retalho, registou-se um recorde de vendas de 8,9 M, um crescimento de mais 70%, tendo em conta o melhor registo de sempre verificado na época 2019/20.