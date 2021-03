Sporting com Paulinho para jogo mais fluído diante do Vitória de Guimarães

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os vimaranenses, sustentou que o atacante oferece ao Sporting novas variantes nas ações atacantes.

"O Paulinho é uma opção para o jogo. Temos mais opções, podemos jogar de forma diferente. Com ele podemos ter mais jogo aéreo e ter mais um homem de área. O Sporting é mais forte assim. Temos de evoluir como equipa, os jogadores já adquiriram tudo o que nós demos numa primeira fase e agora vamos introduzir algumas nuances. O importante é ganhar e melhorar a fluidez do jogo", disse.

Apesar das duas derrotas consecutivas do adversário (3-0, com o Sporting de Braga, e 4-2, com o Gil Vicente), Rúben Amorim não espera facilidades e alerta para o perfil atacante dos comandados de João Henriques em detrimento da ausência de Suliman, na defesa.

"O foco não incidiu nas ausências do Vitória de Guimarães. O Vitória tem uma equipa muito boa e sabe que jogando em Alvalade tem sempre mais liberdade. Na frente tem dos melhores jogadores em Portugal e que podem decidir o jogo. Temos muito a melhorar e há muitas equipas que nos criam muitas dificuldades, mais que aquelas que tínhamos no início", asseverou.

Com dois casos de covid-19 no plantel (Matheus Nunes e Antunes), o treinador deixa entender que está já à procura de soluções, apesar da paragem de duas semanas que se avizinha, embora admita que "é sempre maus ter casos" no plantel.

"Não tememos nada. Sabíamos que isto é sempre uma possibilidade. Tivemos um surto no início da época, depois, quando fomos à Madeira, tivemos mais um, e agora temos dois jogadores. Não podemos falar de surto. Agora é ter um bocadinho de sorte e fazer o máximo que é possível. Não controlamos o que vai acontecer, é fazer o máximo, tentar preparar os miúdos se for preciso jogarem", adiantou.

O Sporting, líder da I Liga, com 61 pontos, recebe este sábado, às 20:30 horas, o Vitória de Guimarães, sexto, com 35, em jogo da 24.ª jornada que será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.