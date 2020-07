Sporting com `recuperação` para os titulares e Vietto e Geraldes no relvado

Os dois jogadores recuperam de lesões, com o argentino de fora desde 12 de junho, com uma luxação no ombro, e Geraldes ausente nos dois últimos jogos, com Gil Vicente e Moreirense, devido a uma lesão no tornozelo.



No treino de hoje, os titulares do jogo de segunda-feira fizeram trabalho de recuperação, e o treinador Rúben Amorim chamou para a sessão no relvado vários jogadores das equipas de sub-23 e juniores.



Os futebolistas Gonçalo Costa, Chico Lamba, Babacar Fati, Hevertton Santos, Nuno Moreira, João Silva e Daniel Bragança foram os escolhidos.



De fora dos trabalhos continua Luiz Phellype, com o avançado a recuperar de uma rotura de ligamentos num joelho.



O Sporting, terceiro classificado na I Liga, recebe na sexta-feira o Santa Clara, nono, em jogo da 31.ª jornada.



A quatro jornadas do final, os ‘leões’ estão a 11 pontos do segundo classificado, o Benfica, e têm mais três do que o Sporting de Braga, quarto.