Sporting com titulares em recuperação e ainda sem Jovane Cabral

O extremo leonino, que foi baixa no jogo de quinta-feira à noite, em que o Sporting perdeu em casa por 4-1 com o LASK e ficou fora das competições europeia, fez apenas “tratamento e ginásio”.



Jovane Cabral lesionou-se no domingo, na visita do Sporting ao Paços de Ferreira, em jogo do campeonato.



No sábado, os ‘leões’ prosseguem a preparação para a terceira jornada da I Liga, com sessão agendada para as 10:00 na Academia de Alcochete, após a qual, às 13:00, o treinador Rúben Amorim dará a habitual conferência de imprensa de antevisão.



O Sporting, que tem um jogo em atraso na I Liga, da primeira jornada, visita o Portimonense no domingo, a partir das 21:00, em encontra que encerra a terceira jornada da competição.