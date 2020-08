Sporting com titulares em recuperação e novo jogo-treino no domingo

Os jogadores que entraram de início na sexta-feira, num jogo em que Sporar e Tiago Tomás marcaram os golos da vitória (2-1) em Portimão, foram hoje ‘poupados’, enquanto os restantes fizeram “treino ligeiro com bola”.



Em informação publicada na sua página oficial, o Sporting aponta já ao jogo de domingo, dia em que efetua o último encontro de preparação no Algarve, defrontando o Belenenses SAD no Estádio do Algarve, a partir das 20:30.



Depois, informa ainda o clube, em 04 de setembro, na próxima sexta-feira, a equipa fará outro jogo de preparação, defrontando os espanhóis do Valladolid, em Alverca, em encontro com início às 20:00.



A equipa ficou na sexta-feira a conhecer o calendário para a época 2020/21 na I Liga, com o sorteio a determinar que o Sporting arranca no Estádio José Alvalade, com a receção ao Gil Vicente, no fim de semana de 19 e 20 de setembro.