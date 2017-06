Sporting confirma reforço Doumbia por empréstimo da AS Roma

Lusa 30 Jun, 2017, 15:46 | Sporting

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a AS Roma para a transferência do jogador Seydou Doumbia por empréstimo na época desportiva 2017/18 com opção de compra. A Sporting SAD deseja a Seydou Doumbia as maiores felicidades profissionais e pessoais", indicou o Sporting.

O jogador, que na última época esteve emprestado pelos italianos aos suíços do Basileia, falou já na condição de reforço `leonino`, referindo estar feliz, mas que prefere não fazer promessas.

"Estou super feliz porque cheguei há poucos dias e fui muito bem acolhido por toda a gente e isso, até agora, tem sido o mais importante. Promessas? Não quero criar falsas expectativas mas não vim para passar férias e vou preparar-me da melhor maneira, nesta pré-época, e depois disso logo se verá. Esse será o verdadeiro grande objetivo", disse Doumbia, em declarações publicadas na página do Sporting.

Mais cedo, o jogador já tinha publicado uma fotografia equipado à Sporting na sua conta no Instragam com a legenda: "Novo desafio, graças a deus. Sporting club".

Doumbia, que na última temporada fez 34 jogos e marcou 21 golos pelo Basileia, foi decisivo na eliminação do Sporting no `play off` da Liga dos Campeões em 2015/16, ao marcar pelo CSKA Moscovo na derrota por 2-1 em Alvalade e ao bisar também na segunda mão, em que os russos venceram por 3-1.

"Já joguei em Alvalade há dois anos e recordo-me bem do ambiente que se viveu nas bancadas. Será um prazer agora sentir esse apoio, pois deu para perceber como é a vida entre a equipa e os adeptos. Algo de verdadeiramente extraordinário. Só espero que continue assim", lembrou o jogador.

Na sua carreira, o avançado, de 29 anos, passou, depois de sair da Costa do Marfim, pelo Kashiwa Reysol, Young Boys, CSKA Moscovo, Roma, Newcastle e Basileia.