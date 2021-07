Sporting confirma saída do pivô Rocha da equipa de futsal

O pivô esquerdino, de 26 anos, chegou ao Sporting na época 2018/19, tendo disputado 101 jogos ao serviço dos ‘leões’, apontando 63 golos.



No clube conquistou duas Ligas dos Campeões (2018/19 e 2020/21), um campeonato (2020/21), duas Taças de Portugal (2018/19 e 2019/20), uma Taça da Liga (2020/21) e duas Supertaças (2018 e 2019).



"Não foi fácil tomar uma decisão como esta, mas a vida é assim mesmo, um ciclo que se fecha. Vou regressar ao Brasil, a minha casa. Mas regresso a casa de coração cheio. Foram três anos inesquecíveis a todos os níveis. Joguei no melhor clube da Europa, fui campeão europeu duas vezes, cumpri o sonho de qualquer jogador e fi-lo de leão ao peito”, afirmou Rocha.



O internacional brasileiro vai continuar a carreira no ACBF/Carlos Barbosa.



“O Sporting agradece a Rocha todo o empenho e profissionalismo demonstrados ao longo das três temporadas ao serviço do clube e deseja-lhe as maiores felicidades”, refere o clube.