Sporting CP - FC Porto, a Taça de Portugal em direto

A primeira parte foi intensa com Sporting e FC Porto a tentarem afastar a imagem do último Clássico que terminou com várias agressões. Matheus Nunes esteve muito perto do golo, com um remate de primeira a passar muito perto do poste direito da baliza do regressado Marchesín.





Na segunda metade, livre estudado do Sporting, assistência de Pedro Porro e grande golo de Pablo Sarabia com um remate em arco a bater Marchesín.





No entanto, o golo do empate viria dez minutos depois. Falta de Porro sobre Evanilson na grande área e Mehdi Taremi bateu de forma irrepreensível a grande penalidade para o empate a um golo.





Um lance que mudou o jogo, já que o Sporting sentiu o golo adversário e voltou a sofrer pouco depois, numa grande jogada do FC Porto. Dentro da grande área leonina, Taremi assistiu Evanilson de calcanhar e o avançado brasileiro só teve de colocar o esférico para bater novamente Ádan.





Tanto Sporting como FC Porto continuaram à procura de golos mas o resultado manteve-se e o FC Porto sai de Alvalade com uma vitória por 2-1. A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal só será disputada no próximo mês de Abril.