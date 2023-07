Sporting defronta Genk a pensar no futuro

O Sporting cumprirá o primeiro jogo da pré-temporada à porta aberta, depois de ter já feito dois particulares (Estrela da Amadora e Marítimo) à porta fechada, na Academia, de Alcochete.



Os adeptos leoninos podem ver os seus craques em ação, com especial destaque para Viktor Gyokeres, avançado sueco que é a contratação mais cara da história do Sporting e único reforço até ao momento da equipa leonina.



Mas, esta manhã, os pupilos de Rúben Amorim também vão entrar em campo, para um particular com o Farense, à porta fechada, e em Lagos, na unidade hoteleira onde a comitiva verde e branca está instalada, sendo que é ideia do treinador leonino dar minutos a todos os jogadores, tanto no encontro matinal como à noite.



Rúben Amorim quer fazer uma pormenorizada avaliação de todos os jogadores.



Daí que seja previsível uma detalhada gestão do ponto de vista físico e, por isso, é natural que o treinador utilize todos os jogadores que tem disponíveis neste estágio nos dois jogos agendados para hoje, sendo St. Juste o único ausente, a cumprir um programa específico de trabalho.



Os jogos vão valer para o treinador perceber se os jogadores estão a assimilar as ideias que quer implementar, sobretudo no que diz respeito às movimentações que cada um tem de fazer dentro das quatro linhas.







O jogo será transmitido a partir das 20h30, na TVI.





O histórico nos encontros anteriores entre os dois conjuntos mostra que as equipas de Wouter Vrancken e de Rúben Amorim encontraram-se dois vezes, com uma vitória para o Genk e um empate.