Sporting desafia o Arsenal líder da Premier League

Com um registo de grande nível perante ingleses, que superaram em oito de 11 eliminatórias, os "leões" vão tentar na primeira mão dos "oitavos" o que já conseguiram na presente temporada, na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao venceram por 2-0 na receção ao Tottenham, outro membro ilustre do "top 6" da Premier League.



A tarefa parece muito complicada, face a um conjunto bem lançado para se sagrar campeão inglês pela primeira vez desde 2003/04, numa altura em que, com 12 jogos por disputar, está cinco pontos à frente do bicampeão em título Manchester City.



Este facto pode, ainda assim, beneficiar o Sporting, pois os "gunners", que contam com o internacional português de sub-21 Fábio Vieira, têm todas as atenções viradas para a Premier League, mas a verdade é que isso não foi problema na fase de grupos, em que os londrinos venceram o Grupo A da Liga Europa.



O "onze" do espanhol Mikel Arteta somou cinco vitórias, cedendo apenas no reduto do PSV Eindhoven, onde perdeu por 2-0, na quinta ronda, para arrebatar o agrupamento com 15 pontos, contra 12 dos neerlandeses, entretanto já eliminados pelo Sevilha.



A formação inglesa tem, assim, todo o favoritismo, perante um Sporting que joga nesta eliminatória as últimas possibilidades, ainda que remotas, de conquistar um título, pois perdeu a final da Taça da Liga, caiu na terceira ronda da Taça de Portugal e, no campeonato, está em quarto, a 15 pontos do líder Benfica.



Os "leões", que contam no seu museu com a Taça das Taças de 1963/64, têm de começar por conseguir um resultado positivo em Alvalade, onde ganharam mais de 50% dos jogos com ingleses (oito em 15), com 20 golos marcados e só 10 sofridos, metade no 0-5 com o Manchester City, nos "oitavos" da "Champions" 2021/22.



A formação londrina não consta, porém, entre as vítimas do Sporting, já que empatou a zero em 1969/70, na primeira mão da segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feira, e venceu por 1-0 na fase de grupos da Liga Europa 2018/19.



Na primeira ocasião, os "gunners" acabaram por eliminar a formação leonina, ao vencerem em casa por 3-0, rumo à conquista da prova, e, na segunda, empataram a zero em casa e também acabaram como finalistas, desta vez vencidos (1-4 com o Chelsea).



Ensaios vitoriosos



A anteceder o confronto de Alvalade, os dois conjuntos somaram vitórias, o Sporting no reduto do Portimonense (1-0), para o sexto triunfo nas últimas sete jornadas da I Liga, sendo exceção um desaire por 2-1 na receção ao campeão FC Porto.



Por seu lado, o Arsenal logrou uma vitória "épica" na receção ao Bournemouth, já que esteve a perder por 2-0, tendo sofrido o primeiro golo antes dos 10 segundos, e só chegou ao 3-2 final aos 90+7 minutos, com um golaço do suplente Reiss Nelson.



Os "gunners" somaram, assim, o quarto triunfo consecutivo, mostrando estar de volta, depois de um ciclo de quatro jogos sem vencer, incluindo três desaires, dois deles (Premier League e Taça de Inglaterra) com o Manchester City.



A receção do Sporting ao Arsenal, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcada para quinta-feira, no pouco habitual horário das 17h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.