Sporting desiludido por Conselho de Arbitragem não assumir erros no Rio Ave-FC Porto

"É com desilusão que o Sporting Clube de Portugal regista a ausência de comunicação por parte do CA relativamente aos grosseiros erros da equipa de arbitragem que apitou o jogo entre Rio Ave e FC Porto", lê-se num comunicado dos 'leões'.



Na nota, o Sporting, sem elencar quais foram os erros, considera que "erraram clamorosamente ambas as equipas de arbitragem, dentro e fora de campo, prejudicando claramente o Rio Ave e favorecendo o FC Porto".



O Sporting lembra a assunção de um erro feita pelo CA da FPF aquando da vitória do Sporting sobre o Casa Pia, em que o videoárbitro (VAR) colocou mal as linhas do fora de jogo, validando erradamente o primeiro golo dos 'leões'.



Para o clube lisboeta "seria expectável que [...] o CA viesse reconhecer os erros, lamentar o sucedido e tomar medidas", "porém simplesmente, neste caso, optou por nada fazer".



"A linha de magnitude dos erros mede-se pela evidência dos mesmos e pelo impacto que eles têm. A consequência de um erro técnico ou de um erro grosseiro de mau juízo é a mesma para a verdade desportiva", refere o clube.



Os 'leões' consideram ainda que "os erros de omissão, sobretudo do VAR, são tão ou mais graves que os erros de ação", "assim como os do CA, que se omitiu de rapidamente intervir, decidindo 'apitar' para o lado".