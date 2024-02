Sporting despede-se da Taça Europa de basquetebol

No fecho do grupo L, os "leões" jogaram frente ao Légia Varsóvia sabendo que só uma vitória por mais de nove pontos de diferença lhes permitia seguir em frente - disputavam com os polacos a última vaga de apuramento, que fica para o Légia, vencedor por 99-86.



Já se sabia que o grupo ia ter como vencedor o Bahcesehir, da Turquia, que nos "quartos" vai agora jogar contra o FC Porto. No seu jogo final, os turcos superaram o Jonava CBET, por 119-79.



O Bahcesehir fecha o grupo com 12 pontos, só com vitórias, seguido pelo Legia (10), Sporting (oito) e Jonava CBET (seis).



Ron Curry, com 15 pontos, seis ressaltos e cinco assistências, foi o melhor "leão" da noite, mas do lado do Legia esteve um implacável Loren Jackson, com 23 pontos, quatro ressaltos e sete assistências.



Os quartos-de-final jogam-se em 6 de março, no Porto, e em 13 de março, na Turquia.