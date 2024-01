Sporting diz que árbitros decidiram bem, mas reconhece "atitude irrefletida" de Taynan

“Cada jogo é um jogo. Haverá certamente decisões que influenciam resultados e que deverão merecer atenção e reflexão. Ontem [domingo] a equipa de arbitragem decidiu bem e conforme os regulamentos”, pode ler-se na nota divulgada pelos ‘leões’, no sítio oficial na Internet.



O clube ‘leonino’ salientou que se “rege por uma lei acima de todas as leis do jogo: a lei dos valores” e lembrou o histórico diante do eterno rival.



“Seremos sempre os primeiros a apontar qualquer ato que não respeite o código de fair-play que a nós próprios impomos. Seja qual for a sua origem ou mesmo que seja por reação a uma falta de fair-play, como foi o caso de ontem da atitude irrefletida do atleta Taynan e que o próprio já reconheceu”, notou.



Antes do comunicado do clube, o ala sportinguista Taynan, autor de dois golos dos ‘leões’, que saiu do banco de suplentes para interromper uma jogada do ataque do Benfica a menos de um minuto e meio do final da partida, com o resultado em 3-2, já tinha recorrido às redes sociais para pedir desculpa.



“Sei que no Sporting CP a lei dos valores está acima de qualquer outra lei e que a falta de fair play do adversário não legitima a minha reação. O Sporting CP tem um código moral e, por essa razão, peço desculpa a todos os Sportinguistas pela minha atitude impulsiva de ontem”, escreveu o internacional cazaque, de origem brasileira, que foi considerado o melhor jogador da final disputada na Póvoa do Varzim.



O Sporting conquistou no domingo pela quinta vez a Taça da Liga de futsal, ao bater o Benfica por 4-2, mas, hoje, os ‘encarnados’ anunciaram que vão apresentar um protesto junto da Federação Portuguesa de Futebol, exigindo a repetição da final.



Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet, o Benfica expressou “profunda revolta pela arbitragem” do jogo, que considerou ser responsável por “sucessivas decisões que lesaram a verdade desportiva, prejudicaram o Benfica e culminaram num precedente gravíssimo para o futsal nacional”.



Para fundamentar o protesto, o clube ‘encarnado’ indicou o lance em que Taynan “saiu do banco de suplentes para interromper uma jogada perigosa do ataque do Benfica a menos de um minuto e meio do final da partida, com o resultado em 3-2”.



O jogador natural do Brasil e internacional pelo Cazaquistão foi punido com cartão amarelo, quando, segundo o Benfica, “as regras são claras e implicam, no mínimo, a sua expulsão”.



No comunicado desta noite, os ‘leões’ pronunciaram-se ainda sobre o jornalista do zerozero que foi vítima de agressões verbais por parte da equipa técnica do Benfica após o jogo, lamentando o sucedido.



“O Sporting CP reafirma ainda o respeito inalienável pela liberdade de expressão e solidariza-se com todos os jornalistas que continuam a ser coagidos no exercício das suas funções, como aconteceu ontem. Já vimos tudo isto, conhecemos a estratégia. A receita é conhecida e passa, invariavelmente, por uma tentativa de dispersar o foco a qualquer preço de tudo aquilo que não interessa”, defenderam.