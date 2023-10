Sporting e Atalanta defrontam-se em luta pela liderança isolada do grupo D

O embate, com arbitragem do espanhol Alejandro Hernández, tem início marcado para as 17:45, à mesma hora do outro jogo do grupo, entre os polacos do Rakow e os austríacos do Sturm Graz, equipas ainda sem qualquer ponto.



Na primeira jornada, o Sporting venceu fora o Sturm Graz (2-1) e a Atalanta bateu em casa o Rakow (2-0).



Para o embate de hoje, os ‘leões’ poderão contar com o capitão Coates, recuperado de lesão, ao contrário de Francisco Trincão, que vai falhar o duelo com os italianos devido a problemas físicos.



Na história, Sporting e Atalanta já se defrontaram em cinco ocasiões, correspondentes a duas eliminatórias da extinta Taça das Taças.



A primeira em 1963/64, com vitória da Atalanta por 2-0 e triunfo leonino por 3-1 e, novamente, 3-1, em desempate da primeira eliminatória da Taça das Taças dessa época, e a segunda na também longínqua temporada de 1987/88, com os italianos a eliminarem o Sporting nos quartos de final (2-0 em casa e 1-1 fora).