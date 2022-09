Em comunicado emitido esta manhã , o Sporting deu conta de que ooficial do clube está sob ataque. A Agência Lusa cita "fonte do FC Porto" para noticiar que o mesmo se passa com odos





Tal como no caso do clube lisboeta, o ataque informático em curso ao site do FC Porto é do tipo DDoS (Distributed Denial of Service), que consiste em enviar milhões de pedidos de acesso em simultâneo que sobrecarregam os servidores e deixam o site indisponível.