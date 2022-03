Sporting e FC Porto jogam primeiro `round` de acesso à final da Taça de Portugal

‘Leões’ e ‘dragões’ jogam no Estádio José Alvalade, a partir das 20:45, procurando ganhar vantagem no caminho para o Jamor, onde terão pela frente Mafra ou Tondela, que na quinta-feira realizam o primeiro encontro da outra meia-final.O ‘clássico’ em Alvalade surge três semanas após o embate para a I Liga, que terminou com um empate 2-2 e com episódios pouco dignos entre elementos dos dois lados, desde jogadores a técnicos, passando por dirigentes e até elementos exteriores ao encontro que se encontravam no Estádio do Dragão.

Separados por seis pontos na I Liga, com vantagem para o FC Porto, que lidera a competição, as duas equipas chegam à primeira mão das meias-finais da prova ‘rainha’ após terem cedido empates no campeonato, procurando agora não só retomar o caminho dos triunfos como ganhar vantagem para o jogo da segunda mão, que se apenas se realizará em abril, no reduto portist

Sporting e FC Porto, ambos com 17 taças de Portugal conquistadas, voltam de esgrimir argumentos numa meia-final, quatro anos depois de os ‘verdes e brancos’, então comandados por Jorge Jesus, terem eliminado os ‘azuis e brancos’, já treinados por Sérgio Conceição, numa eliminatória que foi decidida no desempate por grandes penalidades e que levou o conjunto de Alvalade até ao Jamor, onde viria a ser derrotado pelo Desportivo das Aves.Esse seria, de resto, o desfecho da final da Taça de Portugal do ano seguinte, em 2019, quando, no Estádio Nacional, os ‘leões’ voltaram a superiorizar-se aos ‘dragões’ da marca dos 11 metros e ergueram o troféu, na altura ficando com mais um do que o adversário, que viria a igualar a ‘currículo’ em 2020, ao vencer a decisão diante do Benfica.A partida entre Sporting e FC Porto tem início às 20:45, no Estádio José Alvalade, e será dirigida pelo portuense Artur Soares Dias. Os encontros da segunda mão das meias-finais jogam-se entre 19 e 21 de abril.- Programa da primeira mão das meias-finais:Primeira mão:Quarta-feira, 02 mar:Sporting (I) - FC Porto (I), 20:45.Quinta-feira, 03 mar:Tondela (I) - Mafra (II), 20:15