Sporting e Rio Ave jogam hoje acesso à fase de grupos com LASK e AC Milan

Com Rúben Amorim e o 'reforço' Pedro Gonçalves recuperados da covid-19 e, portanto, já disponíveis para a receção, pelas 20:00 de hoje, aos austríacos, os 'leões' procuram chegar à fase de grupos após já terem afastado o Aberdeen (1-0), na terceira pré-eliminatória.



Após essa eliminação, venceram também na estreia na I Liga, na segunda jornada, com o Paços de Ferreira (2-0), e vão defrontar um adversário que encontraram na fase de grupos da prova em 2019/20, então com uma derrota (3-0) e uma vitória (2-1).



Por seu lado, o Rio Ave já ultrapassou dois adversários, o Borac, por 2-0, e o Besiktas, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a uma bola, somando dois empates em outros tantos jogos na I Liga.



Os vila-condenses recebem, pelas 20:00, um 'gigante' europeu, o AC Milan, na busca de chegarem apenas pela segunda vez na sua história à fase de grupos da Liga Europa, na qual o Braga entrou diretamente e o Benfica também está, após ?cair' da Liga dos Campeões.