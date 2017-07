Sporting empresta avançado Leonardo Ruiz ao Boavista

Lusa 24 Jul, 2017, 18:59 | Sporting

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Boavista SAD para a transferência por empréstimo até final da época desportiva 2017/18 do jogador Leonardo Ruiz", refere o clube em comunicado.



O avançado colombiano, de 21 anos, alinhou na época passada em 35 jogos na equipa do Sporting B, apontando 12 golos na II Liga.



Leonardo Ruiz ainda realizou trabalhos de pré-época com a equipa principal dos 'leões', orientada por Jorge Jesus, mas vai prosseguir a sua carreira ao serviço do Boavista, disputando o escalão máximo do futebol português.



"A Sporting SAD deseja a Leonardo Ruiz as maiores felicidades pessoais e profissionais", conclui o documento.