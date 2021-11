Sporting está na segunda fase da Taça da Europa de basquetebol

Os "leões" sabiam que um triunfo lhes garantia um dos dois primeiros lugares no grupo e o consequente apuramento para a fase seguinte, garantindo a vitória numa partida que lideraram em grande parte dos 40 minutos.



O primeiro período do encontro foi bastante equilibrado, com a maior vantagem a ser de três pontos, conseguida pelo campeão português, que terminou os primeiros 10 minutos empatado a 16 pontos.



O Sporting, que apenas tinha estado em desvantagem aos 2-0, viu os belgas passarem novamente para a frente aos 28-27 e conseguirem a sua maior vantagem aos 30-27.



Contudo, o clube português conseguiu até ao intervalo um parcial de 11-2, chegando à pausa com uma vantagem de 38-32.



No recomeço, os belgas ainda se conseguiram colocar a quatro pontos, mas o Sporting partiu definitivamente para o triunfo e chegou a ter 18 pontos de vantagem (58-40), entrando nos derradeiros 10 minutos com um avanço de 58-45.



Depois de, entre o final do terceiro período e o início do quarto, ter estado sem marcar pontos cerca de cinco minutos, o Sporting viu o Belfius Mons-Hainaut colocar-se a apenas seis pontos (58-52).



Ameaçados pela aproximação dos belgas, os "leões" voltaram a alargar a vantagem, que chegou a estar nos 13 pontos, acabando o encontro a controlar a vantagem.



Com a quarta vitória consecutiva - apenas perdeu na primeira jornada -, o Sporting passou a somar nove pontos, mais um do que os belgas do Antuérpia Giants, dois do que os gregos do Ionikos e três do que o Belfius.