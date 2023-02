Sporting está nos "oitavos" da Liga Europeia de andebol

A vitória dos "leões", em Hard, por 31-26, faz o pleno de triunfos lusos, nesta jornada, da fase de grupos da competição, depois do 35-28 do Benfica na receção ao Tatran Presov, da Eslováquia, e da primeira vitória do Águas Santas, frente ao Bidasoa Irun, de Espanha, por 28-25.



No Grupo C da fase de grupos, o Sporting assegura, à sétima jornada, que será um dos quatro primeiros e assim prossegue em prova, o que acontecerá pela terceira vez consecutiva.



Os "leões" estão com 10 pontos, em igualdade com o Granollers, e a dois do líder Nexe, tendo ainda hipóteses de ganhar o grupo.



No Sporthalle am See, em Hart, na Áustria, Francisco Costa abriu o marcador aos três minutos, antes do Alpla virar o marcador para 3-1. Aos 11 minutos, o resultado era de 4-4, iniciando-se uma fase de equilíbrio até aos 18 minutos, quando Martim Costa fez o 9-8 e lançou os visitantes para uma bela vitória.



Com 12-9 num ápice e 17-12 ao intervalo, era claro então o domínio do Sporting.



O jogo do Sporting continuou avassalador no segundo tempo, chegando aos sete golos de avanço, com 21-14. O Alpla reduziu as distâncias, mas sem nunca colocar em questão o domínio dos portugueses, que tiveram em Martim Costa o melhor jogador, com 12 golos.