Sporting está nos "quartos" da Liga Europeia de andebol

Num Pavilhão João Rocha, em Lisboa, bem preenchido e com forte apoio dos adeptos leoninos, os comandados de Ricardo Costa recuperaram do desaire sofrido em Irun, por 30-27, tendo em Martim Costa e Salvador Salvador elementos fulcrais para o êxito.Os dois laterais portugueses foram autores de 10 e seis golos, respetivamente, muitos em alturas importantes do encontro, ao passo que o central espanhol Jon Azkue foi o melhor marcador do lado do Bidasoa Irun, também com 10 tentos apontados no jogo.Iniciando o encontro com uma desvantagem de três golos trazida da primeira mão, no reduto do rival, o Sporting entrou a todo o gás, com energia e raça para, desde muito cedo, anular essa diferença, alcançando um resultado fundamental de 4-1 logo a abrir.Os "leões" mantiveram-se concentrados, de forma a impedir a reação do Bidasoa Irun, e colocaram-se mesmo na frente da eliminatória, chegando a ter seis tentos de vantagem (15-9), que os espanhóis rapidamente anularam com três golos consecutivos.O intervalo chegou com a turma sportinguista a vencer por 15-12, perante uma equipa contrária a alternar muito os jogadores em campo, fazendo com que o segundo tempo se tornasse decisivo, dada a igualdade, ao nível de golos, no agregado dos dois duelos.A superioridade do Sporting permaneceu na etapa complementar, mas sem conseguir, nos primeiros 15 minutos, "disparar" no marcador e alcançar uma vantagem de dois ou mais golos no resultado agregado, o que logrou graças a dois erros crassos contrários.Salvador Salvador aproveitou esses erros para fazer o 26-21 a favor do Sporting, mas o embalo para o triunfo surgiria à terceira tentativa, quando, ajudado pelos ferros e com mais erros do Bidasoa Irun, o conjunto sportinguista fez 31-25, a cinco minutos do final.Não obstante a derradeira reação da formação basca, não foi suficiente para "roubar" a reviravolta e a passagem aos quartos de final da segunda prova continental de andebol em clubes ao Sporting, vencendo por 34-28, sendo agora a única equipa lusa em prova.