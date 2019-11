Sporting estreia-se a vencer na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

Os ‘leões’ entraram, praticamente, a ganhar, na sequência do golo marcado pelo brasileiro Alex, logo aos 29 segundos, tendo aumentado a vantagem aos oito minutos, por intermédio do ala Pany Varela, que estabeleceu o resultado de 2-0 ao intervalo.



A segunda parte arrancou com a marcação de mais dois golos da equipa portuguesa, com o reduzido intervalo de 15 segundos, pelo ala Pauleta e o fixo Léo, à passagem dos 22 minutos, que resolveram em definitivo a questão do vencedor.



O Sporting, que na época passada venceu por 2-1 os cazaques do Kairat Almaty na final e se sagrou pela primeira vez campeão europeu de futsal – após três finais perdidas, em 2011, 2017 e 2018 -, parte como claro favorito a vencer o grupo e qualificar-se para a ‘final four’.



A equipa lisboeta assumiu a liderança do agrupamento, que integra, além do Novo Vrijeme, os russos do Tyumen, equipa anfitriã, e os cazaques do Ayat, que se defrontam ainda hoje, a partir das 14h00 (hora de Lisboa).