Sporting extingue futebol de praia do clube

"No seguimento da estratégia que definiu, assente num modelo desportivo com forte relevância da formação, foi tomada a decisão da não continuidade da modalidade de futebol de praia", referem os 'leões', em comunicado divulgado no site oficial, adiantando depois que a ausência da formação "impossibilita os clubes de optarem por um modelo que permita o equilíbrio entre atletas da formação e recrutamento".



Para o Sporting, trata-se de "uma decisão de fundo exclusivamente estratégico", que lhe irá permitir a "alocação dos recursos às modalidades onde o referido modelo é exequível".



A terminar clube agradece a todos os que "honraram o símbolo do leão no futebol de praia".



O Sporting começou a competir no futebol de praia em 2010, tendo, desde então, conquistado três títulos de campeão nacional, em 2010, 2016 e 2020.