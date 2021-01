Sporting-Famalicão na ronda inaugural do apuramento de campeão da I Liga feminina

O Benfica, que foi segundo colocado, logo atrás das ‘leoas’, vai defrontar o Marítimo ou Torreense, enquanto o Condeixa recebe o Clube Albergaria e o Sporting de Braga vai ao campo do Marítimo ou Estoril Praia, numa primeira jornada que está agendada para o dia 17.



Outro grande jogo da fase final acontece na terceira ronda, quando as ‘encarnadas’ receberem as bracarenses, que, passadas três jornadas, deslocam-se a casa do Sporting.



Na ronda sete, a última da primeira volta, defrontam-se Benfica e Sporting.



Por concluir estão os jogos entre Damaiense e Estoril Praia, referentes à fase regular, sendo que, caso os ‘canarinhos’ vençam, ficarão na terceira posição à frente do Marítimo, que será quarto.



Se o jogo agendado para 13 de janeiro terminar empatado ou com um triunfo para o conjunto da Damaia, a classificação não terá mudanças, permanecendo o Marítimo em terceiro lugar, o Torreense em quarto e o Estoril Praia em quinto.