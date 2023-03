Sporting ganhou mais de 50% das receções a clubes ingleses

Os "gunners" visitam esta quinta-feira Alvalade pela terceira vez, depois do empate a zero no antigo estádio, há mais de 50 anos, na Taça das Cidades com Feira de 1969/70, e da vitória por 1-0 já no novo palco, na fase de grupos da Liga Europa de 2018/19.A formação londrina não caiu em Alvalade, mas é uma das poucas inglesas com esse registo, que partilha apenas com o Southampton (0-0 em 1981/82) e o Chelsea (1-0 em 2014/15).Por seu lado, oganhou na última visita, na época passada, por expressivos 5-0, mas caiu em 2011/12, por 1-0, culpa do calcanhar de Xandão, enquanto o Manchester United ganhou por 1-0 em 2007/08, com "traição" de Cristiano Ronaldo, depois de ter sido goleado por 5-0 em 1963/64.Quanto ao, aguentou-se no primeiro embate (1-1 em 1968/69), mas caiu no segundo, por 4-1, num resultado que valeu aos ‘leões’ o apuramento para as meias-finais da Taça UEFA de 2004/05, já que tinham perdido em Inglaterra por 1-0.(2-0 em 1973/74), o(1-0 em 2004/05), o(1-0 em 2007/08) e o(3-0 em 2009/10) "tombaram", por seu lado, na única visita, tal como o, por 2-0, na fase de grupos da ‘Champions’ da presente temporada.Paulinho, aos 90 minutos, e Arthur Gomes, aos 90+3, selaram, vindos do banco, em 13 de setembro de 2022, o triunfo dos "leões", logo à segunda jornada, depois de um 3-0 em Frankfurt, mas, ainda assim, a equipa de Rúben Amorim falhou os "oitavos".De todos os oito triunfos, o mais marcante continua, porém, a ser o primeiro, um impensável 5-0 ao, rumo ao único troféu europeu do clube leonino, a Taça dos vencedores de Taças de 1963/64.Depois de um desaire em Inglaterra por 4-1, culpa de um "hat-trick" de Denis Law e um tento de Bobby Charlton, o Sporting enfrentou a segunda mão sem grandes expectativas quanto ao apuramento, apesar do golo de Osvaldo Silva em Old Trafford.A noite de 18 de março de 1964 entraria, porém, a letras douradas, para a história dos "leões", que se colocaram a vencer por 2-0 ainda no primeiro quarto de hora, graças a um "bis" de Osvaldo Silva, com golos aos três e 12 minutos.Se entrou bem na primeira metade, o Sporting foi irresistível no início da segunda e, em menos de 10 minutos, marcou mais três golos, por Géo, aos 47, Morais, aos 52, e Osvaldo Silva, que replicou o "hat-trick" de Law, na primeira mão, aos 54.Ainda com mais de meia hora para jogar, os "leões" ficaram com dois golos de vantagem na eliminatória e, até final, seguraram o 5-0, perante Law, Charlton e George Best, deixando pelo caminho os "diabos vermelhos", de Matt Busby.A 16.ª receção do Sporting a um clube inglês, e terceira ao Arsenal, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se esta quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 17h45.