Sporting goleia Casa Pia em jogo de treino

De acordo com o site oficial do clube de Alvalade, a equipa liderada por Rúben Amorim já vencia ao intervalo por 3-0, com golos de Matheus Nunes, Nuno Santos e Paulinho. Na segunda parte, Paulinho voltou a marcar e Bruno Tabata também registou o seu nome na história da partida.



O golo do Casa Pia foi apontado na segunda metade do encontro, mas o Sporting não divulgou o nome do marcador.



Sebastián Coates, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves realizaram tratamento e falharam o jogo de treino.



O Sporting volta a treinar na segunda-feira, às 10h00, na sua academia.



O próximo jogo dos campeões nacionais está agendado para 11 de setembro, no clássico com o FC Porto, no Estádio José Alvalade, na quinta jornada da I Liga.