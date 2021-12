Sporting joga com Manchester City nos "oitavos" da "Champions"

Os “leões” jogam a primeira mão em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Os encontros da segunda mão realizam-se em 8, 9, 15 e 16 de março.





Eis o quadro completo de jogos:



Salzburg-Bayern Munique



Sporting-Manchester City



Benfica-Ajax



Chelsea-Lille



Atlético Madrid-Manchester United



Villarreal-Juventus



Inter-Liverpool



Paris SG-Real Madrid







Os "leões" estão pela segunda vez nos oitavos de final, depois de em 2008/09 terem sido goleados por 1-12 (0-5 em casa e 1-7 fora) pelos alemães do Bayern Munique, na mais desequilibrada eliminatória da história da `Champions`.



No sorteio inicial, que a UEFA anulou devido a problemas técnicos, o Sporting tinha sido sorteado com a Juventus.









O Real Madrid considerou hoje que a repetição do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol é uma “adulteração flagrante” do procedimento, que determinou um confronto com o Benfica, noticia a EFE.



Segundo a agência noticiosa espanhola, o Real Madrid já comunicou à UEFA a oposição à repetição integral do sorteio, alegando que o emparelhamento com o Benfica ocorreu antes dos erros que motivaram a anulação do procedimento.