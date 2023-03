Sporting joga futuro europeu na casa do Arsenal

Em Lisboa, os "leões" ainda conseguiram virar de 0-1 para 2-1, com tentos de Gonçalo Inácio (34 minutos) e Paulinho (55), em resposta ao tento inaugural de Saliba (22), mas, pouco depois de o avançado luso falhar o 3-1, Morita, infeliz, acabou por marcar na própria baliza (62).Desta forma, e face às alterações introduzidas na época passada, em que os golos marcados fora deixaram de desempatar, a eliminatória só se decide em Londres.O Arsenal apresenta-se, assim, como claro favorito, mas, tendo as sua atenções focadas na Premier League, que lidera com mais cinco pontos do que o bicampeão em título Manchester City, o Sporting pode surpreender, mesmo com as baixas do capitão Coates e de Morita, ambos castigados.Os "leões", que empataram a zero na única visita ao Emirates, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa de 2018/19 e procuram repetir a presença nos ‘quartos’ de 2011/12 e 2017/18, estão a atravessar uma boa fase, somando cinco vitórias e dois empates após o desaire caseiro por 2-1 face ao FC Porto.Para sair vitorioso da capital inglesa, o Sporting tem, porém, de ser bem mais eficaz do que em Alvalade, onde Paulinho teve uma soberana ocasião para fazer o 3-1 e colocar os "leões" numa posição favorável na eliminatória.À perda do avançado internacional luso seguiu-se, quase de imediato, o tento da igualdade, que deixa, claramente, a balança inclinada para o lado do Arsenal, vencedor de cinco dos seus últimos seis jogos, sendo exceção precisamente o jogo de Lisboa.Os "gunners" não são, porém, imbatíveis, mesmo em casa, onde venceram 13 dos 17 jogos efetuados, tendo somado um empate e uma derrota com o Brighton (1-3 para a Taça da Liga inglesa), um "nulo" com o Newcastle e um desaire por 1-3 com o Manchester City.Na Liga Europa, o Arsenal está, no entanto, perfeito em casa, onde bateu Bodo/Glimt (3-0), PSV Eindhoven (1-0) e Zurique (1-0), enquanto o Sporting vem de uma goleada por 4-0 ao Midtjylland, no play-off de acesso aos "oitavos", após um empate em casa.Na presente temporada, os "leões" também conseguiram, na fase de grupos da Liga dos Campeões, vencer por 3-0 no reduto do Eintracht Frankfurt e empatar 1-1 em Londres, com o Tottenham, perdendo apenas em Marselha, onde ficaram com 10 aos 23 minutos.O Sporting pode também agarrar-se à sua história, já que soma duas vitórias e quatro empates em Inglaterra, onde bateu o Southampton por 4-2, em 1981/82, com um "bis" de Manuel Fernandes, e o Middlesbrough por 3-2, em 2004/05.Além disso, os "leões" sabem, igualmente, dar a volta a eliminatórias iniciadas com empates caseiros: seguiram em frente em três das últimas quatro vezes em que isso sucedeu, a derradeira precisamente no duelo com o Midtjylland.No fim de semana, o Arsenal venceu no reduto do vizinho Fulham, de Marco Silva, por 3-0, com tentos de Gabriel, Martinelli e Odegaard, enquanto o Sporting aplicou o mesmo resultado na receção ao Boavista, incluindo um golo de "letra" de Nuno Santos a abrir e um tento do suplente Paulinho a fechar.O encontro entre os "gunners" e os "leões", da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio Emirates, em Londres.