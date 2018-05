Sporting lança auditoria e aperta medidas de segurança em Alcochete e em Alvalade

Na sequência do comunicado desta manhã , em que o Sporting dá conta de uma reunião com o primeiro-ministro - pedida "com urgência" e já aceite por António Costa, embora ainda não agendada - e anuncia a "suspensão imediata dos benefícios protocolados" entre o clube e a Juve Leo, a direção leonina acrescentou um enunciado das medidas de reforço da segurança na Academia de Alcochete, palco do "ataque hediondo" da semana passada, e também no estádio de Alvalade.