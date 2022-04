Sporting lidera nacionais masculino e feminino de natação, Benfica com recorde

No final da sessão da manhã, Diogo Lebre, Diogo Ribeiro (júnior), Diogo Costa e Miguel Nascimento fixaram o novo melhor registo português da história em 3.20,94 minutos.



Este registo supera em quase quatro segundos o anterior máximo (3.24,33), que pertencia ao quarteto do FC Porto composto por Paulo Santos, João Carvalho, Carlos Santos e Rui Vilar e tinha sido estabelecido em 19 de julho de 2009, em Faro.



Igualmente nesta prova, o Sporting (Gustavo Ribeiro, Igor Mogne, Francisco Santos e Tiago Costa), que terminou no segundo lugar, superou o recorde nacional de seniores (3.24,34), que já pertencia à equipa 'leonina' desde 13 de abril de 2019 (3.25,00), também nos Campeonatos da 1.º divisão no Jamor.



Quanto estão disputadas 18 das 38 provas, o Sporting comanda nos homens com 422 pontos, à frente do Benfica, com 369, e do FC Porto, com 354.



As ‘leoas’ estão na frente também na competição feminina, com 432 pontos, seguidas do FC Porto, com 393 pontos, e das campeãs nacionais em título, o Algés, com 345.



Como não se realizaram os campeonatos de 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia de covid-19, os 15 clubes participantes este ano são os nove melhores de 2018/19, bem como os três mais fortes do nacional de clubes da segunda divisão nessa época e na seguinte.