Sporting-Marítimo disputado à porta fechada

Ao Sporting, vencedor das duas últimas edições da Taça da Liga, basta um empate para assegurar a presença nos quartos de final da competição, mas até uma derrota pode servir à equipa orientada por Rúben Amorim.







Leia o comunicado na íntegra:





A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo, depois de articulação directa com a Proteção Civil, vêm informar que o jogo desta noite, a contar para a terceira jornada da Taça da Liga, por razões de segurança, será realizado sem adeptos nas bancadas, tendo em consideração as condições meteorológicas na cidade de Lisboa e em linha com as várias recomendações das mais variadas autoridades durante o dia de hoje.



Em prol da segurança dos espectadores, de assegurar a melhor experiência e condições do espectáculo desportivo e de contribuir para a mais célere normalização da situação, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, a Liga Portugal e o CS Marítimo consideram ser esta a melhor decisão.



A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa ainda que irá ressarcir o valor do jogo aos seus Sócios e adeptos e que informará nos próximos dias qual será a forma de o fazer.