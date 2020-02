Sporting. Mathieu já subiu ao relvado, em recuperação à tendinite no joelho direito

O central, que tinha sido expulso na meia-final da Taça da Liga, falhou o jogo do campeonato com o Marítimo, por castigo, e depois a visita no domingo ao Sporting de Braga, mas já devido à tendinite.



No boletim clínico dos ‘leões’ continua, com previsão de longa paragem, o avançado Luiz Phellype, que na última semana foi operado a uma rotura nos ligamentos do joelho direito, mas hoje já marcou presença em Alcochete.



O jogador “continua o processo de reabilitação pós-cirurgia”, segundo informou o Sporting.



Na sessão de trabalho, de preparação para a receção no domingo ao Portimonense, da 20.ª jornada, o treinador Jorge Silas chamou os jovens Hugo Cunha e João Silva, que habitualmente alinham nos sub-23.



A equipa volta a treinar na quinta-feira em Alcochete, em sessão à porta fechada e com início agendado para as 10:00.



O Sporting, quarto classificado na I Liga, com 32 pontos, os mesmos do quinto, o Famalicão, recebe o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 14 pontos, a partir das 17h30 de domingo.