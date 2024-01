Sporting negoceia contratação de Koba Kondriedi

Koba, de 22 anos, é um médio centro que agrada ao treinador dos "leões" Ruben Amorim.



O jogador está desde o início da época ao serviço do Estoril-Praia cedido pelo Valência.





A equipa da Linha de Cascais tem opção de compra no final da temporada. Os "leões" estão a negociar com o Estoril a contratação imediata e a título definitivo do médio internacional pelas seleções jovens de França.



O jogador já fez saber aos responsáveis do Estoril que pretende jogar em Alvalade.



As negociações estão avançadas e o Sporting pretende fechar o acordo nos próximos dias.



Koba Kondriedi participou, esta época, em 13 jogos do Estoril-Praia.