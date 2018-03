Sporting nos "quartos" da Liga Europa com sofrimento

Lusa Comentários 15 Mar, 2018, 21:32 / atualizado em 15 Mar, 2018, 21:33 | Sporting

Um golo do argentino Battaglia, aos 105+2, permitiu aos 'leões' seguirem para os quartos de final da Liga Europa de futebol, depois de os checos, que em Alvalade tinham perdido por 2-0, terem empatado a eliminatória com um 'bis' de Bakos, aos seis e aos 65 minutos.



Foi a 10.ª qualificação dos 'verdes e brancos' para os quartos de final de uma competição europeia e a sexta vez que atingiram esta fase na Liga Europa, a antiga Taça UEFA, cuja final atingiram em 2004/2005, jogada no Estádio de Alvalade e perdida para o CSKA Moscovo (3-1).



Foi também a sexta ocasião, em 10 eliminatórias europeias, em que os 'leões' se apuraram depois de terem vencido por 2-0 na primeira mão.



Num jogo em que entraram praticamente a perder, com um golo madrugador de Bakos a galvanizar a equipa da casa, os lisboetas demoraram a encontrar-se com o jogo e só no segundo tempo conseguiram criar perigo.



Ainda assim, o avançado checo 'bisou' e forçou o prolongamento, que nem uma grande penalidade já nos descontos, desperdiçada pelo holandês Bas Dost, conseguiu evitar.



No tempo extra, foi o argentino Battaglia, na resposta a um pontapé de canto, a cabecear para o golo que decidiu a eliminatória, colocando a equipa portuguesa nos quartos de final da competição, sendo que é a única representante lusa ainda em prova nas competições europeias.



O sorteio da próxima fase está marcado para sexta-feira, pelas 12:00, em Nyon, na Suíça, com os jogos dos 'quartos' a decorrerem em 05 e 12 de abril.