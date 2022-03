Sporting. Nuno Sousa critica Varandas e finanças do clube

Candidato critica distanciamento e divisionismos dos sócios



Nuno Sousa criticou o “completo distanciamento e um cavar de divisionismos dentro da massa associativa” do clube, levada a cabo durante o atual mandato da direção de Frederico Varandas.



“O mote da campanha de Frederico Varandas, em 2018, era unir o Sporting e que não queria sectarismos e divisionismos. O que vemos, na atuação de Frederico Varandas, é um completo distanciamento dos sócios e um cavar de divisionismos dentro da massa associativa do Sporting”, considerou o líder da lista C, em entrevista à agência Lusa.



Nuno Sousa foi mais longe e apontou mesmo esse distanciamento com os sócios como o aspeto que mais o distancia do presidente dos verde e brancos, que acusou de ter, consecutivamente, atitudes de desrespeito para com os associados do clube leonino.







As eleições dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2022-2026 decorrem no sábado, das 9h00 às 20h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, com três candidaturas a sufrágio: Frederico Varandas (lista A), Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C).





O candidato à presidência do Sporting considera que Rúben Amorim foi o euromilhões que saiu a Frederico Varandas, e que este se esconde por trás e anda às cavalitas do sucesso desportivo do treinador.”, disse Nuno Sousa que se mostra muito crítico sobre a gestão do atual presidente do Sporting em várias áreas.O candidato à presidência dos "leões" realçou a “” nos dois primeiros anos do seu mandato e que a única variável nos dois últimos “foi Rúben Amorim”.