Sporting oficializa junto da CMVM a contratação de Rúben Amorim

A SAD do clube de Alvalade enviou à CMVM o comunicado a oficializar a contratação, no qual se pode ler:



"A Sporting clube de Portugal-Futebol, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD para a contratação dos treinadores Rúben Amorim, Adélio Cândido e Carlos Fernandes, pelo valor de €10.000.000,00 (dez milhões de euros)".



Os treinadores referenciados juntam-se aos técnicos Emanuel Ferro e Tiago Ferreira, que transitam da equipa técnica anterior.



O novo grupo de treinadores da equipa principal de futebol da Sporting SAD fica assim constituída:



- Rúben Amorim



- Emanuel Ferro



- Adélio Cândido



- Carlos Fernandes



- Tiago Ferreira."



Recorde-se que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários tinha suspendido a negociação das ações do Sporting, dado que a notícia da saída de Silas e a contração de Amorim não tinha sido formalmente comunicada pelo clube.