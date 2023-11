Sporting perde na Taça Europa de basquetebol

No Alba Regia Sportcsarnok, os "leões" entraram mal na partida e chegaram ao final do primeiro período com uma desvantagem de 10 pontos (28-18), mas conseguiram reagir e chegaram ao intervalo já na frente no marcador, por 46-49.



Na segunda parte, o Sporting voltou a repetir a má entrada em jogo e chegou ao final do terceiro período a perder por 72-64. No quarto período, a equipa lusa foi obrigada a nova recuperação e com o resultado 93-93 teve o último lançamento do tempo regulamentar para conseguir o triunfo, mas não concretizou, e o jogo seguiu para prolongamento.



Nesta fase, o jogo continuou equilibrado, apesar de a equipa de Pedro Nuno Monteiro estar sempre em desvantagem, mas foi apenas nos últimos segundos que o Alba Fehérvár conseguiu os dois cestos que lhe garantiram o primeiro trunfo na competição.



No lado do Sporting destaque para Edward Ekiyor, com 28 pontos, sete ressaltos e duas assistências, bem apoiado por Ron Curry, com um duplo-duplo com 27 pontos e 10 ressaltos, a que juntou cinco assistências, três roubos de bola e um desarme de lançamento, e pelos 24 pontos e nove assistências de Marcus Lovett.



Do lado dos húngaros esteve em destaque Siyani Chambres, com 27 pontos, oito ressaltos e seis assistências, e Jordan Barnett, que fez um duplo-duplo com 25 pontos, e 11 ressaltos, mais três assistências, dois roubos de bola e dois desarmes de lançamento.



Com este resultado, o Sporting, que sofreu a segunda derrota em três jogos, caiu para o terceiro e último lugar do grupo, com quatro pontos, os mesmos do Alba Fehérvár, que é segundo, enquanto o Balkan lidera, com os mesmos pontos, mas menos um jogo.



Do Grupo A fazia também parte o Bnei Herzliya, de Israel, que desistiu da competição devido ao conflito armado na Faixa de Gaza.