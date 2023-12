Sporting perde na Taça Europa de basquetebol

Ambas as equipas vinham de vitória na primeira ronda, pelo que já se sabia que o triunfo nesta segunda jornada valia o comando do grupo. Os turcos mereceram amplamente o triunfo em jogo que já lideravam ao intervalo por 42-38.



Com quatro pontos, o Bahcesehir é agora primeiro isolado, seguido pelo Legia Varsóvia e pelos "leões", com três, mas com vantagem para os polacos por melhor "saldo" de pontos.



O Legia venceu na capital polaca o frágil Jonava, da Lituânia, por 111-72.



No pavilhão João Rocha, o Sporting só venceu no segundo quarto e empatou o terceiro, cedendo por números concludentes os outros dois. Os parciais foram de 22-30, 16-12, 18-18 e 11-22.



Marcus Lovett, do Sporting, marcou 17 pontos, só superado pelos jogadores da equipa turca Tyler Cavanaugh (19) e Philip Scrubb (18).