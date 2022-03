Sporting perde nos "quartos" da Taça da Europa de "basket"

O extremo norte-americano Travante Williams, do Sporting, foi, de forma destacada, o melhor jogador em campo, ao apontar um total de 25 pontos, à frente de Sam Dekker, com 18, e do base Jamar Smith, com 12, ambos pertencentes ao Bahcesehir College.



O resultado acaba por ser positivo para a equipa do Sporting, que esteve a perder, já no último período, por uma margem de 16 pontos de diferença, com a segunda mão aprazada para a próxima quarta-feira, no pavilhão da equipa da Turquia, em Istambul.



O Bahcesehir College, atual sexto classificado do campeonato turco, um dos melhores a nível europeu, demonstrou superioridade logo a abrir o primeiro parcial e obrigou os "leões" a correrem atrás do resultado, fechando o primeiro período a vencer 12-17.



A turma comandada por Luís Magalhães reentrou bem, alcançou um primeiro empate a 21-21 e, depois de ter estado outra vez atrás, voltou a resgatar a igualdade (26-26) e, a pouco mais de três minutos do intervalo, Justin Tuoyo colocou o Sporting na frente.



No entanto, os lisboetas não sustiveram a vantagem e os turcos chegaram mesmo ao descanso a liderar, por cinco pontos (34-39), mas a formação portuguesa retornou dos balneários determinada em discutir o resultado com o difícil adversário.



Travante Williams bem tentou embalar o Sporting, que ainda retomou a liderança do marcador, mas os forasteiros aproveitaram algumas perdas de bola infantis por parte do conjunto verde e branco para se ir destacando, com 49-57 a 10 minutos do final.



Os erros leoninos dificultavam qualquer tipo de reação e o Bahcesehir College soube aguentar a vantagem de oito pontos durante grande parte do derradeiro período do desafio, duplicando até com demasiada facilidade a vantagem, de oito para 16 pontos.



Com surpresa foi o clique que o Sporting precisou para encetar uma fenomenal, mas tardia, recuperação, conduzida pelo inevitável Travante Williams, com oito pontos de seguida e a assistir Joshua Patton, mas, em cima da buzina, falhou o triplo do empate.