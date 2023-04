Sporting procura primeira vitória em Itália

Nas 15 viagens aos relvados de conjuntos transalpinos, os "leões" não conseguiram mais do que quatro igualdades, mais 11 derrotas, com oito golos marcados e 25 sofridos.



Em contraponto, a Juventus ganhou sete de 10 receções a conjuntos portugueses, incluindo um 2-1 ao Sporting, com tentos de Pjanic e Mandzukic, contra um autogolo de Alex Sandro, na fase de grupos da "Champions" 2017/18.



A formação leonina perdeu logo na primeira deslocação, ao reduto da Atalanta, mas o 0-2 acabou por não comprometer o apuramento do Sporting para a segunda ronda da Taça das Taças de 1963/64, rumo ao título, face a um 3-1 em casa e a igual resultado em campo neutro, então a fórmula de desempate.



Quatro anos depois, o Sporting empatou 1-1 com a Fiorentina, com um tento de Fernando Peres, para seguir para a terceira ronda da Taça das Cidades com Feira de 1967/68, uma vez que tinha vencido em casa por 2-1.



O terceiro jogo em Itália replicou o primeiro, com um desaire por 2-0 com a Atalanta, nos "quartos" da Taça das Taças de 1987/88, que o Sporting já não conseguiu virar em casa.



Em 1990/91, o Sporting voltou a solo transalpino, para protagonizar inesquecível confronto com o Nápoles, de Diego Armando Maradona, resolvido no desempate por penáltis, depois de 210 minutos sem golos.



Na "lotaria", o guarda-redes Ivkovic apostou com Maradona que lhe parava um penálti e conseguiu-o, mas os "leões" acabaram por cair, por 4-3, já que Luisinho, Marlon Brandão e Fernando Gomes fizeram o mesmo que o argentino.



Ainda assim, foi, estatisticamente, um empate, como na quinta deslocação: o Sporting empatou 1-1 em Bolonha, nos quartos de final da Taça UEFA de 1990/91, para, depois, selar um lugar nas "meias" com um 2-0 caseiro.



Os "leões" lograram, assim, resultados positivos em três dos cinco primeiros jogos em Itália, tendência que não mantiveram desde então, pois, em mais de 30 anos, só conseguiram uma nova igualdade, para oito derrotas.



A exceção aconteceu em 2009/10, na segunda mão do play-off de acesso à "Champions", e acabou por ter sabor a derrota, já que o 1-1, com um golo de João Moutinho, foi insuficiente para ultrapassar a Fiorentina, que tinha empatado 2-2 em Lisboa.



O Sporting colocou, ainda assim, um ponto final numa série de sete derrotas consecutivas, perante Inter Milão (1990/91, 2002/03 e 2006/07), Bolonha (1998/99), AC Milan (2001/02), Udinese (2005/06) e Roma (2007/08.



Após a igualdade com o conjunto de Florença, o Sporting só se deslocou mais duas vezes a Itália, onde perdeu por 2-0 com a Lazio (2011/12) e por 2-1 com a Juventus (2017/18), que vai reencontrar, cinco anos volvidos.



Quanto à "velha senhora", só não ganhou três das 10 receções a portugueses, sempre com o Benfica: 0-1 em 1967/68, na Taça dos Campeões, e 0-0 em 2013/14, na Liga Europa, para falhar as respetivas finais, e 1-2 na presente temporada, na fase de grupos da Liga dos Campeões.



O 16.º jogo do Sporting em Itália, e segundo consecutivo face à Juventus, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Juventus Stadium, em Turim.