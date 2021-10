Sporting quer vencer vimaranenses para respirar antes do Besiktas

Rúben Amorim, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 10.ª jornada da I Liga, alertou para as dificuldades que a equipa orientada por Pepa possa trazer aos campeões nacionais.

"Como não têm a responsabilidade do jogo, mesmo sendo um clube enorme, a pressão está do lado do Sporting. São muito fortes a atacar, porque têm muito talento, são uma equipa que está bem trabalhada. Quando se pressiona alto e se ataca muito é difícil. Nós sabemos disso, porque também temos essa dificuldade", começou por dizer.

O treinador dos `leões` mostrou conhecer bem o adversário, que vale pelo todo, e diz estar preparado para tudo.

"O grande perigo vem da equipa que o Guimarães é. Dos jogadores que coloca na frente. Se joga o Rochinha e o Edwards, mudam os lados. Se joga o Quaresma, jogam mais abertos. O Pepa trouxe algumas coisas do Paços de Ferreira. Se o Vitória de Guimarães perder em Alvalade não será um problema, se acontecer o contrário, será um problema para o Sporting", admitiu.

A lutar pela renovação do título nacional, Rúben Amorim apenas tem em mente a conquista dos três pontos, até porque um triunfo será uma boa alavanca para receção de quarta-feira ao Besiktas, para a quarta jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

"Amanhã vai jogar a melhor equipa. O principal foco sempre foi o campeonato. E é o próximo jogo. O Vitória de Guimarães é uma grande equipa, vai apresentar-se na máxima força e temos de vencer. A melhor forma de recuperar para o Besiktas (Liga dos Campeões) é ganhar o jogo do campeonato, relaxar, digamos assim, dessa parte e encarar o jogo com outro ânimo", defendeu.

Em relação à renovação do contrato de Pedro Gonçalves, hoje anunciado e que liga o jogador ao Sporting até 2026, Rúben Amorim diz estar contente e adiantou que outras renovações estão na calha.

"Mérito da SAD, da direção do clube e, principalmente, do Hugo Viana, que está a renovar com jogadores muito importantes para nós. Jogadores que têm uma margem de progressão muito boa. Pedro Gonçalves faz-nos muita falta, não só pelo jogador que é, mas também pelos golos que marca. Fico muito feliz. Tenho ideia de que possa haver mais alguma renovação nas próximas semanas. Mais que ir procurar fora, queremos manter os nossos jogadores", defendeu.

O Sporting, segundo classificado, com 23 pontos, em igualdade com o FC Porto, recebe este sábado, às 21h15, o Vitória de Guimarães, sétimo, com 13, em jogo da 10.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.