Sporting. Rafael Camacho quer vingar como extremo

O internacional português nas camadas jovens iniciou a carreira no Sporting passou pelo Manchester City e pelo Liverpool e acaba de regressar às origens.



Na quarta-feira frente à equipa de amadora suíça do Rapperswil, o futebolista atuou durante alguns minutos e no final da partida disse que se sentiu bem, embora o resultado, 2-1 a favor dos suíços, não tenha sido o melhor.



Sobre a posição que mais lhe agrada disse com frontalidade ser a de médio-ala e não de defesa lateral.



Quanto à adaptação à equipa leonina confessou que está a ser fácil com a ajuda dos companheiros.



Convidado a comparar o seu anterior treinador Jurgen Klopp (Liverpool) e o atual Marcel Keizer (Sporting) deu uma resposta sensata sem beliscar ninguém ao dizer que são os dois muito bons.